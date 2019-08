Mimo prac torowych na pętli w Oliwie z szyn od lipca wypadły aż trzy tramwaje

Sytuacja na pętli w Oliwie irytuje pasażerów, bo przypadki wykolejeń w ostatnim czasie zdarzają się często. Każde takie zdarzenie na wiele minut paraliżuje kursowanie tramwajów w dużej części miasta. Niestety jak przyznaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przyczyna tych zdarzeń wciąż nie jest znana.

- W drugiej połowie lipca w rejonie pętli Oliwa doszło dwukrotnie do wykolejenia na zwrotnicy nr 1303. Jest ona nowym elementem rozjazdu torowego (wymiana w miesiącu kwietniu b.r.). wraz z nowym napędem nastawczym zwrotnicy. Stan techniczny zwrotnicy nie mógł być przyczyną zdarzenia. Póki co pozostaje ona nieznana. Nie wykluczamy obecności ciała obcego w rowku szyny. W ostatni poniedziałek do wykolejenia doszło natomiast na styku pomiędzy torem na którym prowadzone były prace a istniejącym torem nieobjętym remontem. Zgodnie z warunkami umowy na prowadzenie tych prac Wykonawca tj. firma Rajbud, ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i nienależytego wykonania prac. Nie zostały one jeszcze zakończone i odebrane. Przyczyna poniedziałkowego wykolejenia nie została jeszcze określona. - mówi nam Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ.