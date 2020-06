Mina morska w Gdyni. Rozpoczęła się neutralizacja obiektu z II WŚ. Ograniczenia w żegludze, zakaz kąpieli, zamknięte ulice. 16.06.2020 r.

Uwaga! 16.06 od 8:00 do 15:00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej. Nie zbliżaj się do plaż na odcinku Rewa - Gdańsk Westerplatte. Śledź komunikaty.

We wtorek, 16 czerwca w związku z wydobyciem i neutralizacją miny morskiej obowiązywały będą ograniczenia w żegludze i bezwzględny zakaz kąpieli. Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni , z uwagi na moc ładunku wybuchowego, wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10 750 m , licząc od punktu niszczenia miny. Obejmuje on linie brzegową na odcinku Rewa-Gdańsk Westerplatte (włącznie) .

Zakazy obowiązują od wtorku, 16 czerwca od godz. 8:00 do godz. 15:00. . Operacja potrwa ok. 7 godzin. Jeżeli warunki pogodowe będą niesprzyjające, kolejny planowany termin, to środa, 17 czerwca, godz. 8:00 .

Mina morska w Gdyni. Co to za obiekt?

Mina morska, której neutralizację zaplanowano na 16 czerwca, pochodzi z okresu II wojny światowej. Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, to niemiecka niekontaktowa mina morska. Długość zasadniczego korpusu obiektu to ok. 180 cm, średnica to 66 cm. Mina waży 987 kg.

Według specjalistów z Marynarki Wojennej, zlokalizowana przez Urząd Morski w Gdyni mina morska posiada materiał wybuchowy o sile około 1 000 TNT (ekwiwalent trotylżeowy) – czytamy w komunikacie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Operację w zakresie działań na morzu koordynuje Urząd Morski w Gdyni, a w zakresie działań w strefie brzegowej – Pomorski Urząd Wojewódzki. Za detonację miny odpowiada wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.