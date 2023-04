Minął pierwszy tydzień testów roweru metropolitarnego Mevo. Jak informuje kierownik projektu: najwięcej uwag do aplikacji

– Zgodnie z umową, wszystkie ewentualne wady ujawnione podczas rozruchu wewnętrznego mają być naprawione przez wykonawcę. OMGGS nie zaakceptuje systemu oraz nie odda go do użytku, jeśli nie będzie spełniał wymagań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko może opóźnić wdrożenie Mevo, jednak to bezpieczeństwo oraz wygoda mieszkańców Metropolii są dla nas ważniejsze. Zwracam uwagę również na to, że w przypadku Mevo 2.0 środki zasilające konta użytkowników systemu będą trafiały bezpośrednio do OMGGS – nie na konto operatora, co miało miejsce w poprzedniej edycji projektu – mówi Dagmara Kleczewska.