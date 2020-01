Minęło 10 lat od tajemniczego zaginęcia Iwony Wieczorek, jednak prokuratura nie zaprzestaje poszukiwań. Nowe informacje

- Jak pani myśli, skąd te nowe zeznania?

- Nie wiem - rozkłada ręce pani Iwona. - Być może policja wcześniej nie dotarła do tych osób. Być może świadkowie (nie wiem, kim są, reporterzy ukryli ich tożsamość) uznali za ważne wreszcie przekazać swoje spostrzeżenia, za co jestem im wdzięczna. Zresztą potwierdzają one to, co już wcześniej mówił mój ówczesny mąż - tamtej nocy Iwona była pod domem. Pozostaje otwarte pytanie, co się później z nią stało. I to pytanie będę zadawać póki mi sił starczy. Liczę także, że mogą pojawić się kolejni świadkowie, którzy uznają, że warto złożyć zeznania.