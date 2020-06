Minister Dariusz Piontkowski ogłosił, że uczniowie nie wrócą do szkół w czerwcu. Ministerstwo także podało wytyczne dotyczące wakacji

- Do wakacji nauka w szkołach i placówkach oświatowych będzie realizowana na odległość - powiedział minister Dariusz Piontkowski. - Do zakończenia roku szkolnego, czyli do 26 czerwca, uczniowie będą odbywali zajęcia zdalnie. Taką decyzję podjęliśmy razem z panem premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Terminy egzaminów, w czasie których uczniowie będą mieli wolne, także Boże Ciało, powodują, że według nas nie było potrzeby przywracania tradycyjnych zajęć w szkołach. Uczniowie nie wrócą do szkół przed 26 czerwca, mamy nadzieję, że będzie to możliwe we wrzesniu 2020.