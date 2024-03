Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w Pomorskiej Radzie Oświatowej

- Wszyscy zgadzamy się z tym, że edukacja to fundament naszej przyszłości - zaznaczała Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska. - Dlatego ważne jest, abyśmy razem podejmowali wysiłki na rzecz jej poprawy. Polski system edukacji wymaga transformacji na każdym szczeblu, uwzględniając zarówno podstawę edukacji, formę nauczania, jak i prowadzenie szkoły a także kształcenia, wsparcia i wynagradzania nauczycieli. Niskie pensje, choć na szczęście już znacznie regulowane, zniszczony prestiż zawodu nauczyciela, przeładowana podstawa programowa, niedopasowana do współczesnego świata, zmęczeni i pozbawieni motywacji uczniowie to tylko niektóre bolączki polskich szkół. Na działania czekają wszyscy. Musimy mieć świadomość, że część zmian ma charakter wybitnie reanimacyjny.