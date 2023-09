Minister Sellin: budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 chcemy zakończyć w 2027 roku. Przedstawiono aktualny etap prac przy budowie muzeum

Dodał, że na finiszu są przygotowania do budowy parkingu i budynku punktu obsługi ruchu turystycznego u nasady półwyspu, a ostatnią i jedną z najambitniejszych części projektu będzie budowa budynku muzeum.

- Całość prac chcemy zakończyć w roku 2027 roku. To nie jest długi czas na tak ambitny plan, ale mamy zamiar ten plan w takim czasie wykonać – zaznaczył.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt zapewnił, że prace na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej są realizowane systematycznie.

- Wielkie przedsięwzięcie o łącznej wartości szacowanej na dziś na około 350 mln zł. To zajmuje czas, to trwa, natomiast my jako jednostka podległa ministerstwu, jako zespół, pracujemy systematycznie, wypełniając i wykorzystując wszystkie możliwości, które istnieją i jesteśmy w tym wspierani przez nasz organ prowadzący, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreślił.