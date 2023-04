Misterium Męki Pańskiej w Żukowie z debiutem Marcina Konkola w roli Jezusa

Misterium Męki Pańskiej 2023 w Żukowie z Janem Pawłem II

Jak mówi Janusz Stoppa , reżyser spektaklu od 2014 roku, autorem scenariusza był ks. Krzysztof Sagan , proboszcz parafii WNMP w Żukowie. To on - co ciekawe - w roku 2020, kiedy misterium nie mogło się odbyć z powodu pandemii, wpadł na pomysł, aby motywem przewodnim misterium uczynić wszystkie ważne słowa, które kierował do Polaków i nie tylko, Papież Jan Paweł II. W tym wypadku okazały się bardzo pomocne - niczym drogowskazy - Jego przemyślenia na temat Męki Pańskiej.

Nie specjaliści, nie wykształceni aktorzy, a zwyczajni parafianie, którzy czują i przeżywają wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, są tu odtwórcami głównych ról!

I to jest chyba najpiękniejsze w Żukowskim Misterium Męki Pańskiej, że parafianie angażują się w to co piękne. Bo oczywiście, droga na krzyż Jezusa Chrystusa nie należała do pięknych. Była bolesna, okrutna i dramatyczna, ale prowadziła do Zmartwychwstania. I to najbardziej było widoczne podczas tegorocznego misterium żukowskiego - z młodziutkim Marcinem w roli głównej. Marcin, odtwarzając postać Jezusa, bardziej pokazał radość z tego co nas czeka, czyli cudu Zmartwychwstania, niż bólu nad Męką Pańską.