Mistrzostwa Europy kobiet 2019. Polska - Niemcy 3:2. Nasze siatkarki są w półfinałach i w Ankarze powalczą o medale!

Polki słabo na początku spotkania spisywały się w przyjęciu, a mimo to w pierwszej części inauguracyjnej partii zdołały osiągnąć nawet 4-punktowe prowadzenie. Nie zdało się to jednak na wiele, bo podopieczne 35-letniego trenera Felixa Koslowskiego zdołały odskoczyć w decydującym momencie i uciszyć halę w Łodzi.

Siatkówka kobieca mistrzostwa Europy 2019. Z Łodzi do Ankary przenoszą się siatkarki reprezentacji Polski, które w środę, 4 września pokonały w Atlas Arenie Niemki 3:2. Potrzymały tym samym świetną passę spotkań z naszymi zachodnimi sąsiadami. Co ważne, po raz pierwszy od 10 lat będą liczyć się w walce o medale czempionatu Starego Kontynentu. W sobotę w Ankarze o finał zagrają z Turczynkami, które gładko rozprawiły się z Holenderkami - wicemistrzyniami Europy z 2015 i 2017 roku.

To podziałało na biało-czerwone motywująco. W dwóch kolejnych partiach grały koncertowo. Znowu odskakiwały Niemkom, ale tym razem nie zostawiały nawet cienia wątpliwości, że to im należą się kolejne sety. Dość zaznaczyć, że w drugiej części wygrały do 16, a w trzeciej do 19 punktów.

Wszystko szło dobrze, dopóki na skrzydłach szalały 18-letnia Magdalena Stysiak oraz Malwina Smarzek-Godek. Nasze "armaty" zacięły się jednak w czwartym secie, co od razu wykorzystały Niemki. Wygrały tę partię wyraźnie 25:17. O losach awansu do półfinału mistrzostw Europy 2019 zadecydować więc musiał tie-break.

A piąta odsłona tego ćwierćfinałowego starcia to znowu był popis Polek, które wyszły na prowadzenie 6:2. Rozgrzały tym samym publiczność, poczuły tę niesamowitą energię i szły za ciosem. Niemki zdecydowały się jednak na zryw i odrobiły część strat (8:6). Tego dnia więcej siatkarskiej jakości miały jednak biało-czerwone. Pochodząca z Lęborka Natalia Mędrzyk zaczęła nękać rywali zagrywkami, a jej koleżanki kończyły kolejne akcje. Zrobiło się 12:6 i wygrana była na wyciągnięcie rąk. Polki wyszły na prowadzenie 14:8 i miały w tym momencie sześć meczboli. Po trzech zaprzepaszczonych szansach zrobiło się nieco nerwowo, ale ostatecznie to biało-czerwone wygrały wojnę nerwów, bo Niemki popełniły w akcji błąd dotknięcia siatki. Wygrały po 120 minutach "czystego" czasu gry.