Mistrzostwa Polski w footgolfie. Patryk Kwiecień i Cedric Bonnot do końca walczyli o pierwsze miejsce w Postołowie

41-letni Cedric Bonnot był gwiazdą rozgrywanych w Postołowie otwartych mistrzostw Polski w footgolfie. Trzykrotny mistrz Francji, dwukrotny drużynowy mistrz, a przede wszystkim aktualny lider cyklu World Tour nie wygrał jednak dwudniowych zawodów pod Gdańskiem. W jeszcze lepszej dyspozycji był bowiem pochodzący ze Szczecina Patryk Kwiecień.

- Polak rozgrywał bardzo dobre zawody od samego początku do końca. Francuz drugiego dnia odrabiał, zbliżył się na dwa kopnięcia do Patryka Kwietnia. To była taka psychologiczna rozgrywka, bo po pierwszym dniu czołówka czterech zawodników szła w jednej grupie. Widzieli swoje zagrania i mogli na bieżąco oceniać, czy przewaga jest bezpieczna - relacjonuje Rafał Bielawa, prezes Polskiej Federacji Footgolfa.

Mistrzostwa kraju były w formule zawodów dwudniowych i dwurundowych. Każdego dnia zawodnicy musieli przejść 18 dołków. Decydował najlepszy wynik łączy z tych dwóch dni. Na polu golfowym w Postołowie sprawdziło się 39 zawodników, w tym dwie kobiety. Międzynarodowe grono stanowili wspomniany Francuz Cedric Bonnot, Portugalczyk Luis Pinto, Irlandczyk Aaron Hornibrook oraz Słowak Rastislav Blasko.