Mistrzostwa świata 2022. Pomorskie akcenty w reprezentacji Polski siatkarek. Zawodniczki związane z naszym regionem

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet na mistrzostwach świata 2022

Najbardziej doświadczoną zawodniczką w reprezentacji Polski sezonu 2022 jest rozgrywająca Joanna Wołosz. Pochodząca z Elbląga siatkarka w 2006 roku związała się z Gedanią Gdańsk, a uczęszczała do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. Z Gedanią zdobywała tytuły na młodzieżowych mistrzostwach Polski. Jej seniorska kariera przyspieszyła od momentu przejścia do Chemika Police, a później już we Włoszech. Z Imoco Volley Conegliano związana jest od 2017 roku, mogąc się pochwalić m. in. medalami Serie A oraz Ligi Mistrzyń. 32-latka w pierwszej reprezentacji występuje od 2010 roku i jest jedyną zawodniczką, która pamięta ostatnie mistrzostwa świata z udziałem biał0-czerwonych. A było to za kadencji trenera Jerzego Matlaka (w Japonii w 2010 roku).

Z Elblągiem związana jest także młodsza o 8 lat od Wołosz Aleksandra Szczygłowska. Druga libero w naszej reprezentacji świetnie spisywała się w BKS-ie Bielsko-Biała, skąd w 2021 roku trafiła do DevelopResu Rzeszów.