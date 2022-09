Mistrzostwa świata 2022 siatkarek. Koncert Magdaleny Stysiak w meczu Polska - Tajlandia w hali Ergo Arena

Siatkarskie MŚ kobiet 2022: Polska - Tajlandia 27.09.2022

Kobiecy siatkarski mundial 2022 rozpoczął się dla "polskiej" grupy B w holenderskim Arnhem. Tam na stadionie piłkarskim ulokowane zostały boiska, na których występują reprezentacje narodowe. Biało-czerwone turniej rozpoczęły dobrze, od wygranej 3:1 nad Chorwatkami. Z kolei Tajki zapisały się wręcz z rewelacyjnej strony, jeśli zaznaczymy, że pokonały 3:2 Turczynki. A to drużyna przymierzana do medali w tej imprezie.

Polki dzień po meczu w Holandii przyleciały do Gdańska. Tutaj rozpoczęły w poniedziałek, 26 września treningi w Ergo Arenie. Natomiast we wtorek wieczorem rozpoczęły z Tajkami mecz świadome tego, że to zespół nieobliczalny. Podopieczne włoskiego selekcjonera Stefano Lavariniego miały ogromną przewagę w warunkach fizycznych. Od początku akcentowały to w meczu. Miały wielką przewagę w bloku (8-1) oraz w ataku (58 procent skuteczności vs. 28 procent).