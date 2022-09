Mistrzostwa świata siatkarek 2022. Polki mają sposób na azjatycką siatkówkę. Wygrały po raz drugi 3:0

Mistrzostwa świata siatkarek 2022: Polska - Korea Południowa 28.09.2022

Siatkarki reprezentacji Polski do meczu z Koreankami z południa przystępowały podbudowane dwoma grupowymi zwycięstwami. Ich rywalki nie miały takiego komfortu, ponieważ nie udało im się wcześniej zdobyć nawet seta w dwóch spotkaniach. Grały jednak z bardzo mocnymi Turczynkami i Dominikankami. Zasadne były pytania, czy to nie jest dobry moment, aby do gry weszły zawodniczki, które wcześniej więcej czasu spędzały w kwadracie dla rezerwowych. Dodatkowym atutem był fakt, że selekcjoner naszej reprezentacji Stefano Lavarini prowadził Azjatki w latach 2019–2021.

Włoch rozpoczął mecz ze swoją byłą drużyną, decydując się na optymalny skład. Początek był dosyć nierówny i obie ekipy zdobywały punkt za punktem. Dzięki skuteczności w ataku Magdaleny Stysiak (60 procent) oraz Olivii Różański (80 procent) Polki zaczęły jednak budować przewagę w drugiej części seta. Tej przewagi już nie oddały, wygrywając partię do 17 punktów.