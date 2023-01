Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Dania i Hiszpania zagrają w półfinale w Ergo Arenie. Terminarz i tabele zawodów

Mistrzostwa świata 2023 w piłce ręcznej mężczyzn

Najlepsze drużyny narodowe w piłce ręcznej podzielone zostały na osiem grup, z czterema zespołami w każdej. Pierwszy etap turnieju rozgrywany jest od 11 do 17 stycznia 2023 roku. Po fazie wstępnej najsłabsze w stawce ekipy zagrają w hali w Płocku w Pucharze Prezydenta. Pozostali przejdą do fazy zasadniczej turnieju, w której po sześć reprezentacji stworzy cztery grupy. A stąd będzie już prosta droga do ćwierćfinałów. Prosta dla tych, którzy będą regularnie wygrywać.

Polacy bardzo przeciętnie spisali się w pierwszej części mistrzostw świata. Przegrali minimalnie z faworyzowaną Francją, ale wysoko ze Słowenią, która jest europejskim średniakiem. Biało-czerwoni męczyli się też w spotkaniu z półprofesjonalną Arabią Saudyjską. W drugiej części turnieju zaliczane są spotkania. Nasi szczypiorniści zaczęli od przegranej z Hiszpanią. Potem wyraźnie górowali nad Czarnogórą. Na koniec pokonali najsłabszy w tej części Iran.