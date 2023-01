Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Fantastyczny hit Hiszpania - Dania w Ergo Arenie o awans do wielkiego finału

Półfinałowe spotkanie, które zostanie rozegrane w Gdańsku zapowiada się pasjonująco. I zdecydowanie warto wybrać się w piątek do Ergo Areny, żeby zobaczyć piłkę ręczną na najwyższym poziomie. Podczas ćwierćfinałów hala była wypełniona w nieco ponad połowie i żal, bo można było zobaczyć szczypiorniaka na najwyższym światowym poziomie. Zwłaszcza starcie Hiszpanii z Norwegią, które zostało rozstrzygnięte dopiero po dwóch dogrywkach, przejdzie do historii światowej piłki ręcznej. Bracia Alex oraz Daniel Dujszebajew i spółka zostali w Trójmieście i właśnie w Ergo Arenie będą walczyć o awans do wielkiego finału mistrzostw świata.

W Gdańsku pojawią się także Duńczycy ze swoją wielką gwiazdą Mikkelem Hansenem, którzy w ćwierćfinale rozegranym w Sztokholmie gładko rozprawili się z Węgrami. I to właśnie drużyna ze Skandynawii będzie faworytem półfinału w Ergo Arenie. Duńscy kibice uwielbiają piłkę ręczną, więc można spodziewać się przyjazdu fanów z tego kraju. To będzie niesamowite spotkanie na fantastycznym poziomie. Gra w końcu toczy się o finał mistrzostw świata, w obu zespołach nie brakuje indywidualności i wybitnych postaci. Tylu fantastycznych piłkarzy ręcznych na boisku w jednym momencie musi oznaczać, że będzie to znakomity mecz i pokaz piłki ręcznej na rewelacyjnym poziomie. Spotkanie ćwierćfinałowe z pewnością kosztowało Hiszpanów mnóstwo sił, ale półfinał wyzwoli w nich dodatkowe możliwości. To będzie twarda walka z silną duńską defensywą. Mecz Hiszpanii ze Szwecją w Ergo Arenie zostanie rozegrany w piątek o godzinie 18.