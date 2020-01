Mistrzostwa świata w półmaratonie Gdynia 2020. Rekordowy bieg. Do sprzedaży trafiła ostatnia pula 5 tysięcy pakietów startowych

Pakiet startowy, który otrzyma każdy uczestnik biegu masowego, będzie zawierał – poza ujawnionym już wcześniej, wyjątkowym medalem – także koszulkę technologiczną marki Asics oraz pamiątkowy plecak z logo imprezy.

- Czekaliśmy na tę chwilę dość długo, ale w końcu możemy oficjalnie pokazać wszystkie kluczowe gadżety, które znajdą się w pakiecie startowym biegu masowego. Mamy nadzieję, że podobnie jak nasz unikalny medal, również koszulka i plecak spotkają się z ciepłym przyjęciem biegaczy – mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu mistrzostw świata w półmaratonie.

Koszulka marki Asics – partnera technicznego imprezy – będzie miała na sobie okolicznościowy nadruk w formie odcisku buta na piasku. Z jednej strony nawiązuje on do logo mistrzostw, z drugiej – do lokalizacji mety, która znajdzie się na środku gdyńskiej plaży. Uzupełnieniem pakietu startowego będzie funkcjonalny plecak, ale największą wartość dla biegaczy stanowić będzie bez wątpienia medal czekający na mecie. Zaprojektowany w formie kompasu, z ręcznie osadzoną kroplą bursztynu.