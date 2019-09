MISTRZOWIE AGRO 2019. Gospodarstwa agroturystyczne na Pomorzu. To tu można odpocząć w pięknych okolicznościach. Gdzie jest najpiękniej?

Tworzymy i aktualizujemy galerie liderów naszego wielkiego plebiscytu!

SPRAWDŹCIE, jakie gospodarstwa agroturystyczne na Pomorzu biorą udział w naszym plebiscycie

"Mistrzowie Agro" - zgłoszenia do 9 września!

Głosowanie już trwa, ale nadal możecie zgłaszać siebie i swoich faworytów do tytułów najlepszego sołtysa czy rolnika. Zgłoście i pokażcie swoje sołectwa, koła gospodyń wiejskich czy gospodarstwa agroturystyczne!

Pokażcie, co robicie w swoich miejscowościach, o co walczycie i na czym wam zależy! Plebiscyt to też szansa na opowiedzenie o swojej wsi, gminie czy powiecie.

Napiszcie do nas na adres internet@dziennikbaltycki.pl. Podeślijcie zdjęcia i filmy, a my wykorzystamy materiały w kolejnym zestawieniu.

Nagrajcie wideo o swoim sołectwie, kole gospodyń, pokażcie działania sołtysa, opowiedzcie o swoim gospodarstwie i prześlijcie do nas!

Nie mamy Waszego zdjęcia w zgłoszeniu? Oto instrukcja, jak je dodać w prosty sposób!