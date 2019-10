Mistrzowie AGRO 2019 z Pomorza. Gala wręczenia nagród [zdjęcia]

Gala była także okazją do spotkania z pomorską wsią i folklorem. Laureaci z różnych stron regionu eksponowali swoje tradycyjne stroje, a także prezentowali artystyczne umiejętności. Nie zabrakło wystąpień muzycznych oraz tradycyjnych (pysznych!) wypieków, które przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich.

- Warto podkreślić, że pomorskie rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. To jest z jednej strony duża lesistość Szwajcarii Kaszubskiej, pagórkowatość, a z drugiej tereny Żuław. Sprawia to, że pomorskie obszary rolne to takie polskie rolnictwo w pigułce. Jest to wielki potencjał, który trzeba wykorzystać - podkreślił Ryszard Zarudzki, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.