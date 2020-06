Mistrzowie parkowania 2020 w Trójmieście i na Pomorzu. Janusze parkowania, łosie na drodze, czyli jak nie parkować! [zdjęcia]

Najdroższe ulice w Gdańsku. Ile trzeba zapłacić za 1 m kw?

Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do łatwych, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... lokalizacji! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą pop...