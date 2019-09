MISTRZOWIE URODY 2019. Kosmetyczka Roku. One prowadzą w pomorskich powiatach. Do których kosmetyczek uwielbiają chodzić klientki?

Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA to największe wydarzenie w branży uroda w Polsce północnej. Każdego roku w imprezie bierze udział coraz więcej wystawców i odwiedzających. Tegoroczna, 22. edycja Targów URODA, odbędzie się 5 i 6 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Podczas imprezy zaprezentowanych zostanie ponad 350 firm i marek z całego kraju. Na uczestników targów i odwiedzających czeka mnóstwo wydarzeń, konkursów i pokazów , a na targowych stoiskach będzie można znaleźć tysiące produktów w super cenach !

Najpierw osobno w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Słupsku oraz we wszystkich powiatach zostaną przyznane tytuły Fryzjer Roku , Kosmetyczna Roku , Stylistka Paznokci Roku oraz Salon Fryzjerski Roku i Studio Urody Roku . Laureaci w każdej z tych kategorii, poza dyplomami i nagrodami, zdobędą awans do drugiego etapu głosowania - wojewódzkiego finału , który wyłoni zwycięzców w województwie pomorskim.

Co roku Targom URODA towarzyszy wielki plebiscyt, w którym głosami klientów wybierani są Mistrzowie Urody . - Co roku miło nam gościć laureatów plebiscytu - dodaje Dorota Solochewicz. - W tym roku także plebiscyt będzie miał wyjątkowy i rekordowy zasięg, ponieważ nagrodzeni zostaną laureaci aż z trzech województw - pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Przez dwa dni na głównej scenie targów dyplomy i nagrody odbierze ponad 200 mistrzów urody z północnej Polski!

Plebiscyt Mistrzowie Urody ma ogromną siłę promocyjną . Zapewnia ją nie tylko zwycięstwo w głosowaniu, ale nawet sam udział w akcji. Liderzy głosowania są na bieżąco prezentowani w gazecie, w internecie i przede wszystkim na Facebooku . To właśnie tam klienci najpierw zgłaszają kandydatów do nagród, a później dowiadują się, kto jest najlepszy. Posty o plebiscycie osiągają wielkie zasięgi .

KLIKNIJ na okładkę i zobacz dodatek prezentujący zwycięzców poprzednich edycji plebiscytu z województwa pomorskiego. Podobny dodatek prezentujący zwycięzców z naszego województwa zostanie dołączony w tym roku do "Dziennika Bałtyckiego"

Wielką promocję zwycięzcom zapewni także specjalny dodatek "Mistrzowie Urody" , który po zakończeniu głosowania zostanie dołączony do całego nakładu. Zaprezentujemy w nim wszystkich laureatów plebiscytu z każdego miasta i powiatu . Dołączenie dodatku będzie zapowiadane w gazecie i w internecie i na Facebooku. Dzięki temu dodatek z pewnością stanie się przewodnikiem po branży uroda w naszym województwie.

W pierwszym dniu targów, w sobotę 5 września odbędzie się oficjalne Cocktail Party Targów URODA, na który będą zaproszeni przedstawiciele branży, wystawcy oraz specjalni goście targów. Dwuosobowe zaproszenia na imprezę otrzymają także zwycięzcy naszego plebiscytu Mistrzowie Urody.

- - Cocktail Party Targów URODA to świetna zabawa przy dobrym jedzeniu i muzyce - mówi Dorota Solochewicz. - To także okazja do nawiązania ciekawych znajomości.

Ważne terminy

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się w piątek, 6 września, o godz. 12.00 .

. W powiatowych kategoriach głosowanie będzie prowadzone w dwóch etapach .

. Pierwszy, powiatowy etap będzie trwać do środy, 25 września do godz. 21:30 .

. Zwycięzcy z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału zachowując głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie głosowania.

zachowując głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie głosowania. Głosowanie w wojewódzkim finale powiatowych kategorii plebiscytu rozpocznie się w piątek, 27 września i będzie trwać do czwartku, 3 października do godz. 21:30 .

i będzie trwać . Głosowanie w wojewódzkich kategoriach plebiscytu będzie trwać także do czwartku, 3 października do godz. 21:30.

Czekają cenne nagrody! Nagrody dla fryzjerów, kosmetyczek i stylistek paznokci Etap powiatowy

Fryzjerzy, kosmetyczki i stylistki paznokci, którzy zdobędą najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie otrzymają: