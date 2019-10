Mistrzowie Urody 2019 roku. Gala wręczenia nagród podczas Targów Urody w Amber Expo [zdjęcia, wideo]

Monika Słowińska Beauty by M, Starogard Gdański

- Dzisiejszy pierwszy dzień Targów Uroda dobiega końca. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ to był fantastyczny dzień. Odwiedziło nas naprawdę o wiele więcej ludzi, niż w zeszłym roku. Dosłownie momentami nie można było przejść między stanowiskami czy pod samą sceną – śmieje się Dorota Solochewicz, dyrektor projektu. - Za nami fantastyczne pokazy makijażu, goście m.in. Dorota Gardias i wręczenie nagród oraz gala „Mistrzowie Urody”. Serdecznie zapraszam na nasze targi, mamy mnóstwo stanowisk, na które zapraszamy, także jeszcze jutro. Można zrobić zakupy kosmetyków w promocyjnych cenach, u nas mają także miejsce premiery i ogłoszenia wielu nowości kosmetycznych. To tutaj znaleźć można wszystkie urodowe trendy na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. A już w niedzielę Dzień Fryzjera! Zapraszamy szczególnie wszystkich fanatyków fryzjerstwa na pokaz najnowocześniejszych fryzur. Zapraszamy na wiele pokazów na scenie głównej oraz do oglądania zmagań uczestników konkursów fryzjerskich.