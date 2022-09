Młodzi kibice na meczu Polska - Estonia. Z trybun stadionu w Gdyni dopingowali młodzieżową reprezentację biało-czerwonych ZDJĘCIA

Kibice na meczu młodzieżówek Polska - Estonia w Gdyni 24.09.2022

Pierwszy mecz w Gdyni pomiędzy Polską a Bośnią i Hercegowiną oglądało z trybun dokładnie 673. W sobotę, 24 września 2022 roku spotkanie Polska - Estonia na żywo śledziło już 1213 fanów. Kibice mogli zobaczyć w akcji m.in. Tomasza Pieńki. Dwa trafienia napastnika Zagłębia Lubin dały biało-czerwonym zwycięstwo 2:0 (drugie w tych eliminacjach do mistrzostw Europy).

Podopiecznym trenera Marcina Brosza pozostaje jeszcze jedno spotkanie w Gdyni. We wtorek, 27 września 2022 roku o godz. 14 zmierzą się z Włochami. Być może wówczas zostanie pobity kolejny rekord frekwencji. Darmowe bilety na to wydarzenie przekazuje Pomorski Związek Piłki Nożnej (zgłoszenia na zamówienia grupowe przyjmujemy do 24 godzin przed danym meczem na adres [email protected]). Indywidualnie odbiór biletów następuje w kasie nr 2 od ulicy Małokackiej najwcześniej na dwie godziny przed meczem i nie trzeba zgłaszać się mailowo.