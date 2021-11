Młodzież Wszechpolska i Komitet Obrony Demokracji protestują w Gdańsku. Pod fontanną Neptuna trwają skrajne wobec siebie manifestacje

Aktualizacja 13.50

- Nikt w Polsce nie jest nielegalny. Powinniśmy wyciągać ręce do tych potrzebujących ludzi na granicy polsko-białoruskiej. Powinniśmy być dumni z prezydentem Aleksandry Dulkiewicz, która ma niesamowocie duży mandat do tego, by reprezentować wszystkich gdańszczan - twierdzi Ewa Topór-Nawarecka, przewodnicząca KOD Pomorze.

Z kontrmanifestacji co chwilę ktoś podchodzi pod manifę Młodzieży Wszechpolskiej, ale policja spokojnie i skutecznie interweniuje.