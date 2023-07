Młodzieżowe mistrzostwa świata w wioślarstwie. Anna Potrzuska z AZS AWFiS Gdańsk zdobyła złoty medal!

W niedzielny poranek rozegrano finały A. Czwórki bez sterniczki ruszały kilka minut przed 10. Osada w składzie Martyna Jankowska, Weronika Ludwiczak, Anna Potrzuska, Barbara Jęchorek od startu zademonstrowała znakomite tempo. Po kilku pierwszych uderzeniach wioseł Polki wyszły na prowadzenie i z kilkumetrową przewagą kontrolowały przebieg finału. Na ostatnich metrach atak przeprowadziły Chilijki, ale czwórka z Potrzuską w składzie zwyciężyła z rywalkami z Ameryki Południowej o 0,4 sekundy!

- To najważniejszy medal w mojej dotychczasowej karierze! Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze to do mnie nie dotarło. Bardzo się cieszę, że mogę posłuchać Mazurka Dąbrowskiego po naszym starcie na Mistrzostwach Świata. Nie da się opisać naszej dzisiejszej radości! – powiedziała po finale Anna Potrzuska.