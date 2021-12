Młodzieżowiec Ruchu Chorzów na celowniku Lechii Gdańsk. Tomasz Neugebauer ma zasilić kadrę biało-zielonych

Zimowe transfery Lechii Gdańsk

18-letni Tomasz Neugebauer to środkowy pomocnik, który w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi wystąpił w 17 spotkaniach Ruchu Chorzów. Co ważne, wszystkie rozpoczynał, a 9 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. To sportowy duży przeskok, ponieważ w sezonie 2020/2021 grał z "Niebieskimi" jeszcze na poziomie III ligi.

Neugebauer związany jest z Ruchem Chorzów kontraktem do 30 czerwca 2023 roku, więc Lechia Gdańsk będzie musiała za niego zapłacić. Wychowanek Odry Wodzisław Śląski to reprezentant Polski U-19, z którą rozegrał trzy spotkania eliminacji do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.