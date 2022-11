Mnóstwo samochodów przy cmentarzu Łostowickim w Gdańsku! | ZDJĘCIA

1 listopada. Korki w Gdańsku

Dzień Wszystkich Świętych to moment w którym wybieramy się na cmentarz by wspomnieć naszych bliskich. Co roku tłumnie wybieramy się całymi rodzinami. W tym roku część osób postanowiła wybrać się nieco szybciej, ze względu na niezwykle ładną pogodę. Mimo to 1 listopada przy gdańskich cmentarzach pojawiło się mnóstwo samochodów.