Mobilne testy na koronawirusa, czyli testy drive-thru dla osób na kwarantannie. Wynik sprawdzisz w internecie

Mobilne testy na koronawirusa to możliwość sprawdzenia dla osób przebywających na kwarantannie, czy jest się zakażonym, w tak zwanym mobilnym punkcie pobierania wymazów "drive-thru". W całej Polsce powstało 145 takich punktów. Wynik testu na koronawirusa ma być znany po 48 godzinach i można sprawdzić go w internecie. Jeśli osoba na kwarantannie nie ma auta, to sanitariusz przyjedzie do niej do domu i osobiście pobierze wymaz do badania.