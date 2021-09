Mobilny Punkt Szczepień wyruszył pod gdańskie szkoły. Prezydent Dulkiewicz: "Im więcej z nas się zaszczepi, tym będziemy bezpieczniejsi"

- Spotykamy się przy jednej z większych szkół na południu Gdańska. Południu, które jest jedną z najbardziej ludnych części naszego miasta. Uruchamiając Mobilny Punkt Szczepień myśleliśmy głównie o uczniach i uczennicach gdańskich szkół, ich rodzicach czy nauczycielach, ale także o każdym mieszkańcu Gdańska, który zechce się zaszczepić przeciwko COVID-19 - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Każdego dnia i tak do niemalże do końca października autobus odwiedzi dwie szkoły, gdzie każdy chętny będzie mógł się zaszczepić, zarówno szczepionką jednodawkową, jak i dwudawkową. Do punktu przy Szkole Podstawowej nr 86 zapisało się 100 chętnych osób, aby przyjąć szczepienie. Jak podkreślają organizatorzy punktu szczepień, liczą, że w każdym z punktów uda się zaszczepić przynajmniej tyle samo osób.