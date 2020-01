Mobilny zespół psychiatryczny pomoże bezdomnym. Odwiedzą piwnice, parki, dworce, altanki śmietnikowe

Wspominają zamordowanego prezydenta Gdańska

- Stałam przy schodach i widziałam jak ochrona znosi zamachowca. Jego wyraz twarzy to coś, czego nie zapomnę do końca życia. To mi się śni po nocach. Było widać w jego oczach zadowolenie, ekscytację, triumf - publikujemy wspomnienia czterech osób, które spędziły 13 stycznia 2019...