Moc wrażeń i dyskusji z okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku

Gdańsk uczci Święto Wolności i Praw Obywatelskich serią wydarzeń. Od piątku (02.06) do niedzieli (04.06) mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w licznych koncertach, debatach na temat przyszłości i przeszłości Polski, spotkaniach z bohaterami ostatnich dziesięcioleci, seminariach i konferencjach. Centrum Święta Wolności i Praw Obywatelskich będą tereny postoczniowe.

Święto Wolności i Praw Obywatelskich rozpocznie się w piątek

Święto Wolności Praw Obywatelskich obchodzimy w rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wydarzenie to miało miejsce 4 czerwca 1989 roku i z tej okazji przygotowywana jest seria akcji i inicjatyw, które upamiętniają tamten dzień. Z okazji jubileuszu odrodzenia się w Polsce demokracji do Gdańska zjeżdżają się organizacje pozarządowe z całej Polski. ZOBACZ TAKŻE: Jedni nie płacą, dla innych podwyżki. Czy jazda bez biletów wszystkim się opłaca? W piątek, 2 czerwca, obchody rozpocznie Forum Idei i Praktyki | Solidarni w Rozwoju. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, którzy pracują z ludźmi i dla ludzi, zarówno w obszarze publicznym, jak i pozarządowym. Akcja rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa aż do 18:00 w Europejskim Centrum Solidarności. Wstęp będzie bezpłatny.

Za darmo wejdziemy także na wieczorny koncert, którego hasło brzmi "Pokolenia wolności". O Polsce, wolności i obywatelach naszego kraju zaśpiewają m.in. Kayah, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Doda, Michał Szpak, Big Cyc, Kamil Bednarek, LemON, Lombard czy Voo Voo. Bramy wejściowe na plac Zebrań Ludowych zostaną otwarte o godz. 19, a sam koncert rozpocznie się pół godziny później.

Program w sobotę i niedzielę

W sobotę, 3 czerwca, w Strefie Społecznej rozpocznie się akcja profrekwencyjna pod hasłem "Nie śpij, bo Cię przegłosują". Inicjatywa ta ma zachęcić obywateli do wzięcia udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych. Hasło odnosi się do tego z 1989 roku, które poprowadziło do zwycięstwa demokratycznych kandydatów na posłów i senatorów.

W sobotę i niedzielę centrum Święta Wolności i Praw Obywatelskich będą tereny postoczniowe. W tym roku do Gdańska przybędzie 150 organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych z całej Polski, m.in. Łodzi, Krakowa, Warszawy, Iławy, Kwidzyna, Leszna i oczywiście Gdańska. Dołączyć może każdy. Aktywiści spotykają się z obywatelkami i obywatelami indywidualnie, a także podczas publicznych debat, warsztatów i prelekcji. Siedem głównych rozmów zostanie poświęconych – Pokoleniom wolności. Udział w debatach wezmą m.in. Elżbieta Zapendowska, Daniel Qczaj, Piotr Cyrwus, Andrzej Wrona czy Zygmunt Chajzer. Gdańskie Forum Partycypacji oswoi natomiast uczestników z pojęciem partycypacji i zachęcenia do pogłębienia dialogu. Mieszkańcy, eksperci, urzędnicy, radni, młodzież i bardziej doświadczeni spotkają się w jednej przestrzeni. Będą rozmawiać o tym, czym jest współdecydowanie i jak zachęcać ludzi do dołączania do różnych działań. Inicjatywa Fundacji RC zostanie zlokalizowana na terenie dawnej stołówki stoczniowej.

ZOBACZ TAKŻE: Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka - Spychała nie stanie przed sądem. Prokuratura nie stwierdziła przekroczenia uprawnień Będzie się działo także w Europejskim Centrum Solidarności. Po wystawie stałej będą oprowadzać szlakiem wspomnień uczestnicy i świadkowie wyborów 4 czerwca. Będą spotkania z prof. Adamem Strzemboszem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu oraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Można wziąć udział w seminarium dotyczącym integracji migrantów czy w otwartej konferencji – Moda w PRL. Zarówno 3, jak i 4 czerwca bilet na wystawę stałą i wystawę czasową STOCZNIA będzie można kupić w promocyjnej cenie 10 zł. Informacje i bilety na stronie Europejskiego Centrum Solidarności.

