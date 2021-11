Mocny wiatr na Pomorzu! 19.11.2021 r. Porywy do 100 km/h. Połamane drzewa, jedna ofiara śmiertelna

[AKTUALIZACJA, 20.11.2021 r., godz. 1:45]

[AKTUALIZACJA, godz. 23:45]

Liczba interwencji straży pożarnej w całym województwie wzrosła do 292. Kilka tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Wskutek wichury problemy z dostępem do energii elektrycznej mogą mieć mieszkańcy z okolic Wejherowa, Pucka, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny oraz Kartuz.

[AKTUALIZACJA, gozd. 23:15]

[AKTUALIZACJA, godz. 23:00]

[AKTUALIZACJA, godz. 21:30]

Liczba interwencji straży pożarnej w całym województwie wzrosła do 226. 2,5 tys. gospodarstw domowych jest bez prądu, głównie w okolicach Wejherowa, Pucka, Cewic, Czarnej Dąbrówki, Żukowa i Łubiany. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa interweniowała 3 razy. W okolicach Ustki ratownicy morscy byli wzywani o kitesurfera, który nie mógł z powodu wiatru wrócić na ląd. Po przybyciu służb okazało się, że jednak udało mu się dotrzeć do brzegu. Na wysokości Rozewia świadek alarmował o czerwonej racy sygnałowej, oznaczającej wezwanie pomocy, widocznej na morzu. Służby ustaliły, że to fałszywy alarm. Nie jest jasne, czy takim samym fałszywym alarmem było wezwanie od świadka do kitesurfera między Karwią a Jastrzębią Górą, w podobnej sytuacji jak ta z Ustki. Była to największa dzisiejsza akcja SAR.