Moda na sport

Jedną z nich jest bungee fitness, który świetne zastąpi zwykły trening siłowy. Wzmocnisz kręgosłup, mięśnie pleców, pośladków i ud, a także barków i rąk, jednocześnie dobrze się bawiąc. Jeśli walczysz z nadwagą i zależy ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów, to sport dla ciebie. Ćwicząc „w powietrzu”, odciążysz stawy. Wiedz jednak, że bungee fitness to ogromny wysiłek fizyczny.

Gdzie spróbować? Gdynia, Lejdis Studio przy ul. Unruga 176.

Jeśli ćwiczenia siłowe nie są dla nas, wybierzmy body ballet. To połączenie elementów stretchingu, pilatesu oraz jogi z figurami baletowymi. Pozwoli nie tylko wzmocnić, ale również wysmuklić sylwetkę. Lepsza koordynacja ruchowa i prawidłowa postawa to tylko niektóre z wielu zalet tych ćwiczeń.

Gdzie spróbować? Sopot, Akademia Sztuki Baletowej, ul. Cieszyńskiego 22.

Bardziej odważni mogą wybrać naukę tańca. Lekcje baletu dla dorosłych cieszą się coraz większą popularnością – również w Trójmieście. Dla tych osób, które wolą bardziej energiczne zajęcia, szkoły taneczne mają w swojej ofercie taniec towarzyski, salsę, zouka oraz wiele innych styli.

– Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Piotr Burba, instruktor w szkole tańca SoSalsa. – Prowadzimy zajęcia dla osób w każdym wieku, na różnych poziomach zaawansowania, solo, a także dla par. Jeśli jesteś początkujący, nie martw się – inni też dopiero zaczynają. Jeżeli trenowałeś już wcześniej, również nie będziesz się nudzić.

Gdzie spróbować? Gdańsk, SoSalsa, ul. Doki 1/90B.

Wśród osób, które ćwiczą regularnie, popularnością cieszy się trening na trampolinach. Alternatywą dla siłowni może być park trampolin, w którym czekają: ścieżki akrobatyczne, basen z gąbkami, arena do zbijaka i wiele innych atrakcji. Akrobacje wykonywane są pod czujnym okiem opiekunów, którzy dbają o to, aby nauka nowych ewolucji była bezpieczna, a w razie potrzeby, zapewniają asekurację.

Gdzie spróbować? Gdańsk, Park Trampolin JUMPCITY, al. Grunwaldzka 355.

Latem mieszkańcy Trójmiasta mogą spróbować swoich sił w szkole windsurfingu. Zanim jednak zapiszemy się na pierwsze zajęcia, warto odpowiednio przygotować nasze mięśnie. W szczególności warto zadbać o kręgosłup, ramiona i barki oraz brzuch.

Gdzie spróbować? Sopot Surf, ul. Hestii 3.

Dobrym przygotowaniem będzie aerobik wodny. Woda stawia 12-krotnie większy opór niż powietrze. Dzięki regularnym treningom, przed windsurfingowym sezonem, będziemy przygotowani na zmagania z falami.

Gdzie ćwiczyć? Gdynia, Gdynia Centrum Hotel „Mercure”, ul. Armii Krajowej 22.

Siły i sprawności można nabrać również na siłowni. Ćwiczący mogą wybrać zajęcia grupowe lub trening indywidualny. Najważniejsza jest systematyczność.

– „Nie chce mi się, nie umiem, nie mam czasu” to najczęstsze wymówki – mówi Dawid Dolecki, trener personalny z Gdańska. – Po prostu zacznij, spróbuj. Jeżeli potrzebujesz motywacji w postaci nowych butów czy stroju sportowego, idź na zakupy. Jednak najważniejszy jest wybór dyscypliny sportowej. Są osoby, które po jednej wizycie na siłowni twierdzą, że sport nie jest dla nich. Nie zniechęcajmy się. Zamiast tego próbujmy innych możliwości.

Mieszkańcy Trójmiasta mają wielkie szczęście, że mogą korzystać z bogatej sportowej oferty aż 3 – świetnie skomunikowanych – miast, do których można dojechać, chociażby rowerem.

– Nie zawsze trzeba chodzić na zajęcia – dodaje Dawid Dolecki. – Jeśli chcemy zaoszczędzić czas i pieniądze, do ćwiczeń wystarczy odpowiedni sprzęt np. mata, gumy, kettle, hantelki. Co więcej, nie musimy wydawać na niego fortuny. SportsDirect, Martes Sport – na terenie Parku Handlowego Matarnia – czy Decathlon przy ul. Obrońców Wybrzeża, mają ciekawą i korzystną ofertę.

Ćwiczyć można również w domu, korzystając z bezpłatnych materiałów udostępnianych przez trenerów w internecie lub aplikacji, przypominających o codziennych treningach. Próbuj nowych rzeczy, dowiedz się, co lubisz i przekonaj do tego, że sport to nie tylko zdrowie. Aktywność fizyczna może być świetną zabawą, z której będziemy czerpać prawdziwą przyjemność.