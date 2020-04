Modernizacja trakcji tramwajowej pod wiaduktem na Hallera może się opóźnić. W tym tygodniu znowu zaklinowała się tam ciężarówka

W czerwcu ubiegłego roku wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski oraz wicedyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zapowiedzieli wprowadzenie nowego oznakowania w pobliżu wiaduktu kolejowego na alei Hallera we Wrzeszczu oraz modernizację trakcji tramwajowej. Od lat jest zrywana kilkanaście razy w roku przez zbyt wysokie ciężarówki, które próbują przejechać pod wiaduktem.

W tym tygodniu, w środę 8 kwietnia, doszło do kolejnego zerwania trakcji przez kierowcę prowadzącego samochód ciężarowy. Jak mówi Tomasz Wawrzonek z GZDiZ to pierwsza taka sytuacja w tym roku. W poprzednich latach zdarzało się to kilkanaście razy rocznie.

Od marca wyświetlacz z ostrzeżeniem dla kierowców ciężarówek o wiadukcie zawieszono przy ulicy Trubadurów. Obecnie jednak, tak jak inne tablice elektroniczne w zasobach miasta,