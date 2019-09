Modne wnętrza i aranżacje na targach w Gdańsku

Niektórzy wieszają obrazy na ścianach, w tym przypadku to dywan jest kawałkiem sztuki. Przez jakiś czas dywany chowano raczej do szafy, teraz wracają one do łask.

- Nasz produkt jest unikalny, wytkanie metra kwadratowego takiego dywanu zajmuje około tygodnia. – przyznał przedstawiciel firmy. Zauważył on, że choć targi są raczej branżowe i ich oferta skierowana jest bardziej do ludzi chcących wybudować lub wyremontować dom, to warto przedstawiać też nieco inne propozycje, bo pomaga to w reklamie i popularyzacji swoich produktów.

Seminaria i warsztaty

Targi przedstawiły również program wielu seminariów o zróżnicowanej tematyce. Wśród ofert bezpłatnych odnaleźć można było wykład Elżbiety Zajączkowskiej na temat kominków, Wiktora Sapożnika o aranżacji obiektu komercyjnego, lub też aranżacji pierwszego mieszkania. Nie zabrakło też prezentacji o ekologii, energooszczędności, fotowoltaice i ogrodach. Powiązane z tym były również wykłady dotyczące domów przyszłości. Domami przyszłości nazwano bowiem domy pasywne. Tam dowiedzieć się można było jakie są czynniki odpowiedzialne za komfort i efektywność energetyczną, dlaczego warto zainteresować się domami pasywnymi i jak się takie domy projektuje.