Mogą wygrać duże pieniądze. Wystarczy, że odpowiedzą na kilka pytań ("Postaw na milion", patronat NaM)

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych.

Karolina jest nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej. Lubi czytać książki szczególnie polskie kryminały. Ulubiony autor to Remigiusz Mróz. Jest fanką serialu „Przyjaciele”, widziała go już setki razy. Uwielbia organizować grille dla znajomych.

Karolina marzy o wyprawie do Nowego Jorku i wypiciu kawy w kawiarni w Central Parku, gdzie chodzili bohaterowi serialu „Przyjaciele”. Chciałaby także kupić stół bilardowy i urządzić w domu pokój gier. Agnieszka także chciałaby pojechać do USA.

Bartosz Góra i Jerzy Góra – tata z synem

Obaj mieszkają w Toruniu. Jerzy od 30 lat jest masażystą. Skończył studium masażu leczniczego w Krakowie. Od urodzenia słabo widział, a w tej pracy się spełnia. Uwielbia wędkować. Marzy o wyprawie na ryby do Ameryki Południowej np. do Brazylii. Lubi też słuchać audiobooków. Jego ulubieni pisarze to Maclean, Ludlum, Sienkiewicz.

Bartosz skończył Politechnikę Poznańską i jest konstruktorem i technologiem. Praca jest jego pasją. Konstruuje np. części maszyn, mebli, ale również w technologii 3D. W wolnych chwilach lubi czytać kryminały, grać na gitarze. Marzy o dużej rodzinie i wyprawie dookoła świata.

