"Moje Miasto". Gdańsk i historia jego monet. Ciekawostki z dziejów 1000-letniego grodu

Po okryciu tajemnic Wyspy Spichrzów oraz zakamarków kurortu w Sopocie, przyszedł czas na zgłębienie ewolucji gdańskiej polityki monetarnej. Brzmi nudnie? Nic bardziej mylnego. W kolejnej części cyklu pt. „Moje Miasto” wzięliśmy na warsztat wszystko co związane z historią powstającego w mieście pieniądza – okoliczności jego zmian na przestrzeni wieków, znaczenia dla rozwoju grodu nad Motławą i wpływu na rosnący prestiż miasta. Ze znaną sobie dociekliwością, o szelągach, denarach oraz guldenach, opowiada przewodnik Filip Popek, któremu streszczenie tego interesującego tematu zajęło nieco ponad 6 min. W końcu, czas to też pieniądz…

Kontynuują bogate tradycje

Filip Popek zaczyna swoją opowieść na gdańskiej Górze Gradowej. To tam odnaleziono przed laty pokaźną liczbę arabskich dirhemów, co świadczy o rozległych kontaktach handlowych gdańszczan już we wczesnym średniowieczu. W dalszej części prowadzący zabiera nas do państwa Zakonu Krzyżackiego, który w Gdańsku ulokował jedną ze swoich mennic.