Moje Stogi. Weź udział w konkursie fotograficznym i wygraj gotówkę!

Moje Stogi w obiektywie

Dajemy pole do popisu mistrzom obserwacji, którzy potrafią dostrzec coś, co być może nie zawsze zauważą inni. Nie mamy wątpliwości, że główny bohater naszego konkursu, czyli dzielnica Stogi, będzie wdzięcznym tematem dla amatorów fotografii. Według wielu osób, to właśnie na Stogach znajduje się najpiękniejsza gdańska plaża.

To tu walory turystyczne przeplatają się z krajobrazem przemysłowym i portowym. Nie brakuje też oczywiście wyjątkowej flory i fauny. Dzielnica jest przecież częściowo otoczona lasem, pasem nadmorskim i wydmami. Oprócz kąpieliska morskiego, jest tu również malownicze jezioro. Niektórzy uważają, że oddalenie od centrum miasta gwarantuje spokojny, nieskrępowany wypoczynek, tak cenny dla wielu urlopowiczów.



Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2021 roku, do godz. 12.00.

__________

Jedna z najstarszych dzielnic Gdańska

Z pewnością Stogi zasługują na fotograficzne docenienie, wszak to jedna z najstarszych dzielnic. Niegdyś była to wieś rolniczo – rybacka. Popularnym miejscem wypoczynku stała się na początku ubiegłego wieku, gdy połączono ją mostem z Gdańskiem. W roku 1914 tereny Stogów zostały włączone do granic administracyjnych Gdańska. Dziś to cel weekendowych wypraw mieszkańców, ale też turystów, którzy właśnie Stogi wybrali na miejsce urlopu.