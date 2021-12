Molo w Brzeźnie, w Święta Bożego Narodzenia zgromadziło prawdziwe tłumy. 25.12.2021 Kamil Kusier

Białe Boże Narodzenie w Gdańsku to widok wyjątkowy. W 2021 roku opady śniegu dopisały i wszyscy mogli na nowo poczuć iście świąteczną aurę i dać ponieść się zimowej fantazji. Po blisko trzech miesiącach remontu do użytku oddane zostało, wcześniej częściowo nieczynne, molo w Brzeźnie, na którym licznie gromadzili się zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający Gdańsk potwierdzając, że to jedno z ulubionych miejsc dla spacerowiczów.