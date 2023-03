Moment grozy na lotnisku w Gdańsku. Alarm i ewakuacja. Co się wydarzyło? Czy lotnisko już działa normalnie?

- W sklepie ma zapleczu doszło do zadymienia. Strażacy zdecydowali o ewakuacji, która trwała nie więcej niż 20 minut. Nikomu nic się nie stało - mówi nam Agnieszka Michajłow, rzecznika prasowa portu lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Alarm na lotnisko nie wpłynął na żadne opóźnienie lub odwołanie dalszych lotów. Pasażerowie po kilkudziesięciu minutach mogli wrócić do budynku. W tej chwili lotnisko funkcjonuje normalnie.

Pasażerka, która przebywała na lotnisku i była ewakuowana nie była jednak zadowolona z organizacji na lotnisku. Poinformowała o tym na swoich social media.

- Co do diabła właśnie się tu wydarzyło o @AirportGdansk? Włączyły się alarmy, musieliśmy ewakuować budynek. Brak instrukcji od personelu, ludzie wędrujący bez pojęcia, jakby to był żart. Pasażerowie panikują, ponieważ sami pracownicy są tak zagubieni i nie mają żadnych aktualizacji ani zapewnień? - pisze jedna z pasażerek.