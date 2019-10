Monika Nkome Evini nową menedżer gdańskiego Śródmieścia. Zastępuje Karinę Rembiewską

Następczyni Kariny Rembiewskiej to urzędniczka pracująca dotychczas w Referacie Mobilności Aktywnej Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jest odpowiedzialna m.in. za program Rowerowy Maj, który swoim zasięgiem objął kilkaset miast w całej Polsce.

- Ta akcja wymagała zdolności społecznych, czyli pracy z rodzicami, partnerami i sponsorami i uważam, że pani Monika odniosła tutaj ogromny sukces. Realizowała projekty międzynarodowe. Nie ma problemów w pozyskiwaniu środków na różne cele. Widzę tu potencjał - uważa Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

- Spośród oczekiwań, które stawiamy nowej menedżer, jest przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców Śródmieścia, bo zwiększa się tam ruch turystyczny - mówi wiceprezydent Piotr Grzelak. - To powód do dumy i radości, ale też do wyzwań, z którymi musimy sobie radzić by Śródmieście było komfortową dzielnicą mieszkaniową.