Morski kod sygnałowy. Oto co oznaczają poszczególne flagi. Tłumaczenie międzynarodowego kodu sygnałowego

Międzynarodowy Kod Sygnałowy – International Code of Signals to sposób komunikacji stosowany w żegludze, który pozwala na przekazywanie konkretnych informacji na całym świecie, bez względu na różnice językowe. Większość osób widząc kolorowe flagi na maszcie nie wie, że każda z nich niesie za sobą konkretne znaczenie. Zobaczcie, co oznaczają poszczególne flagi i znaki!