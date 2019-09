Morski Runmageddon 28-29.09.2019. Ekstremalny bieg z przeszkodami w Parku Reagana w Gdańsku [program zawodów]

Niedzielną część eventu rozpoczną zawodnicy elity o godzinie 8.40, ich zmagania tym razem będą toczyć się na dwunastokilometrowej trasie classica poprzecinanej pięćdziesięcioma przeszkodami. Fale open ruszą między godziną 9.00 a 11.00. Drugą częścią dnia zawładną formuły dla dzieci i rodzin – kids startować będzie od 10.00-13.40, a junior , czyli młodzież od 12-15 roku życia o godzinie 14.30 i 14.45. Od 15.30 do 16.15 po raz pierwszy w Gdańsku siłę i charakter prezentować będą rodziny, które wezmą udział w formule family , czyli dwóch kilometrach fantastycznej zabawy.

Sobotnie zmagania rozpoczną się o godzinie 08.10. Wówczas na trasę wyruszą zawodnicy startujący w formule rekrut , w serii elite , czyli profesjonalni biegacze OCR-owi, których celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku. Od 8.30 do 13.30 z sześcioma kilometrami i trzydziestoma przeszkodami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom formuły rekrut w serii open, dla których najważniejsza jest dobra zabawa i pomaganie innym na trasie. Natomiast startujący w formule intro (3km trasy, a na niej 15 przeszkód) wystartują w trzech seriach o 15.30, 15.45 i 16.00. W międzyczasie na trasie kids (1km + 10 przeszkód) będą bawić się dzieci w wieku od 4 do 11 lat.

Partnerzy zawodów przygotowali dla uczestników i dla kibiców specjalne strefy z wyjątkowymi atrakcjami. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w animacjach z klownem, zlokalizowanych przy strefie gastronomicznej, które zapewni firma Vinderen. Canon umożliwi nie tylko wydruk zdjęć z mety dla dorosłych, ale także w strefie creative park dostarczy niecodziennej okazji dla dzieci na wykonanie modelu 3d! Tradycyjne zdjęcia to dla niektórych za mało, więc UPC po raz kolejny przybywa z gifobudką, w której każdy może stworzyć swojego ruchomego gifa. Gdyby pogoda nie dopisała, Pitbull West Coast będzie czekać ze sklepem na wszystkich, którzy zechcą zaopatrzyć się w nowe, ciepłe ubrania. Melvit natomiast przygotował zestaw specjalnych przekąsek, które można zdobyć w bardzo prosty sposób – wystarczy okazać medal.

Do zawodów wciąż można się zapisać TUTAJ oraz w trakcie trwania imprezy, w miarę dostępności miejsc. Biuro z nowymi zapisami w Parku Reagana przy ul. Lecha Kaczyńskiego otwarte będzie w piątek od godziny 16 do 20, w sobotę od 06.30-12.30 i 13.00-17.30, a w niedzielę 07.30-12.30 i 13.30-16.00. Koszt zapisu na miejscu to: 170 złotych (intro) oraz 250 złotych (rekrut) oraz 300 złotych (classic).

Runmageddon Gdańsk 2019 - program zawodów

Sobota, 28 września 2019