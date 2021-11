Morskie kosze na śmieci filtrują wodę i wyławiają odpady. Na pomysł wpadli australijscy surferzy. W Polsce jest już pięć takich koszy

Fundacja zajmuje się trzema głównymi obszarami tematycznymi

"Drugim obszarem, w którym działamy jest temat niebezpiecznych wraków na Bałtyku i w tym zakresie inicjujemy szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Chcemy żeby w Polsce został wdrożony plan zarządzania wrakami. Aby wraki, które posiadają jeszcze pozostałości paliwa, zostały oczyszczone, zanim to paliwo zacznie się przedostawać do środowiska. Trzecim obszarem naszej pracy jest zrównoważone rybołówstwo" - dodaje Sarna.

O odpadach wszelakich i tym jak szkodliwy dla środowiska i naszego zdrowia jest plastik, mówi się głośno już od dawna. Wiele organizacji, ale i prywatnych ludzi organizuje akcje sprzątania w całym kraju. Mimo to do mórz i oceanów wciąż trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton tworzyw sztucznych rocznie. Według danych HELCOM, około 70% odpadów trafiających do Bałtyku to tworzywa sztuczne. Plastik to również poważny problem zanieczyszczeń na plażach i dzikich okolicach morza.