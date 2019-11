Morskie pieśni w Gdańsku. Patriotyczny koncert Capelli Gedanensis i Konstantego Andrzeja Kulki preludium obchodów Zaślubin Polski z morzem

"Hymn do Bałtyku", "Hymn Kaszubski", "Morze, nasze morze" to tylko mały wycinek muzycznej uczty jaką przygotowali w czwartkowy wieczór Capella Gedanensis i Konstanty Andrzej Kulka. Artysta ten, uznawany za jednego z najwybitniejszych skrzypków swojego pokolenia, postawił sobie za cel przybliżenie twórczości Karola Lipińskiego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku wirtuoza skrzypiec światowej sławy, kompozytora, wielkiego ambasadora polskości, w czasach gdy nasza ojczyzna znajdowała się pod zaborami.

Dla Mistrza rodem z Gdańska to bardzo ważny wieczór. Niemal dokładnie 60 lat temu, 15 listopada, 1959 roku Konstanty Andrzej Kulka, zagrał swój pierwszy, samodzielny koncert skrzypcowy (wspomina go w rozmowie, którą publikujemy poniżej).

- Założeniem był patriotyczny wymiar, wydźwięk koncertu, nawiązujący do rychłej, 100 rocznicy Zaślubin Polski z morzem - tłumaczy Mariusz Szmidka, redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego", który objął wydarzenie patronatem. - Stąd w repertuarze koncertu pieśni o morzu, w tym "Hymn do Bałtyku" i "Hymn Kaszubski", do których muzykę skomponował Feliks Nowowiejski niemal dokładnie 100 lat temu, w hołdzie niepodległej Polsce. Utwory te są zatem mocnym nawiązaniem do obchodów stulecia Zaślubin Polski z morzem. Jako medium z Pomorza, Gdańska, część społeczności tej ziemi, włączamy się w tę rocznicę.

Pana dom rodzinny przepełniała zapewne muzyka. Dużo się grało, śpiewało? - Znałem Operę Bałtycką jak własną kieszeń, to był mój drugi dom i tam było mnóstwo muzyki. Tu zarobiłem pierwsze pieniądze w moim artystycznym życiu i to nie grając na skrzypcach, tylko śpiewając. Byłem ministrantem w operze Tosca Pucciniego.

Skoro Pan śpiewał wnioskuję, że głos byłby tym drugim instrumentem, zaraz po skrzypcach. - Nie, to nie tak. Ja do wniosku, że głos ludzki jest najpiękniejszym instrumentem muzycznym, doszedłem później. Kiedy byłem dzieckiem brzmienie instrumentów, śpiewu, mogłem lubić lub nie. To moje odczucie związane z pięknem ludzkiego głosu ma naturę filozoficzną, światopoglądową. Tak to sobie tłumaczę i wydaje mi się, że mam rację. Jeżeli uznać natomiast za instrument orkiestrę symfoniczną, to byłby to mój drugi ulubiony, po skrzypcach. Gromadzę nagrania, słucham muzyki symfonicznej. Mam właściwie wszystkie płyty słynnej orkiestry z Cleveland, pod batutą dyrygenta Georga Szella (pod koniec lat 50 lub 60, gdy pojawiło się stereo, cały swój repertuar nagrali na nowo). To jest moje hobby. Broń boże nie gromadzę nagrań skrzypcowych. Tzn. mam ich trochę, ale słucham bardzo rzadko.

Związek z Gdańskiem podkreśla Pan bardzo często, a ja się zastanawiam, czy to tylko kwestia urodzenia.

- Nie tylko. Ta sympatia jest szersza. Cały czas czuję się gdańszczaninem. Musiałem stąd wyjechać w roku 1970, mając 23 lata. Do wyprowadzki zmusiły mnie okoliczności. Chcąc koncertować musiałem mieć stały, bezpośredni kontakt z Pagartem (Polska Agencja Artystyczna powstała w Warszawie w 1957 roku, zajmująca się organizacją koncertów i festiwali w Polsce i zagranicą). To były czasy, kiedy nie tylko nie było internetu. Nie było portów lotniczych, komunikacja generalnie nie była tak sprawna jak dziś. To wszystko sprawiło, że wylądowałem w Warszawie. Mieszkam w niej od lat, ale to Gdańsk jest moim miastem. To się nie zmieni.

W Gdańsku chodził Pan m.in. do Liceum Muzycznego, w którym poznał Pan m.in. Seweryna Krajewskiego, późniejszego lidera Czerwonych Gitar.

- Zgadza się, Krajewski był moimi kolegą, także uczył się grać na skrzypcach. Z tej "branży", o której pan mówi znałem nie tylko Seweryna, miałem różnych kumpli. Był m.in. Ryszard Poznakowski, który był naczelnym trubadurem grupy Trubadurzy. On w Wyższej Szkole Muzycznej "kończył" fagot. Myśmy wszyscy się znali, spotykali. Czesiu Niemen też był w Gdańsku, znałem go bardzo dobrze.