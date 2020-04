Morze zaleje Wybrzeże? Naukowcy NASA: topnienie lodu we wschodniej Antarktydzie może podnieść poziom wód o 1,5 m

„Zachodnia część lodowca przepływa przez najgłębszy kanion lądowy na Ziemi (odkryty dopiero w 2019 r. - dop. red.), schodząc co najmniej 3,5 km poniżej poziomu morza. W tej chwili kanion (znany jako koryto Denmana) jest w większości odcięty od morza, jednak wycofująca się krawędź lodowca spowoduje w końcu wlanie się wód oceanicznych do jego wnętrza” - informuje w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który z uwagą odnotowuje amerykańskie ustalenia w sprawie Denmana.

Jaki najbardziej prawdopodobny scenariusz przewiduje się dla lodowca? Według prognoz destabilizacja linii uziemienia doprowadzi do przyspieszenia jego roztapiania na skutek ogrzewania go od dołu wodą - wraz ze wzrostem szybkości roztapiania, będzie przybywać wody gromadzonej w kanionie. To z kolei może doprowadzić do sprzężenia zwrotnego, w postaci wypchnięcia lodu wprost do oceanu. Jak podkreślono - z uwagi na wielkość Denmana, proces jego topnienia może doprowadzić do globalnego wzrostu poziomu wszechoceanu o prawie 1,5 metra.