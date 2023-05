Most wantowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku przejdzie remont. GZDiZ ogłosił przetarg. Co się zmieni? Jakub Cyrzan

Most wantowy im. Jana Pawła II nad Martwą Wisłą to obiekt, którego nie trzeba szerzej przedstawiać mieszkańcom Gdańska. Konstrukcja została oddana do dyspozycji kierowców w listopadzie 2001 r. Teraz, most usytuowany w ciągu Trasy Sucharskiego, przejdzie naprawę i konserwację. Przetarg na roboty ogłosił Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.