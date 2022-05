Mowy końcowe w sprawie Amber Gold. Prokuratura domaga się 25 i 15 lat pozbawienia wolności dla twórców parabanku

- Wnosimy o uchylenie wyroku sądu I instancji i przekazanie go do ponownego rozpatrzenia - mówił adwokat Michał Komorowski, reprezentujący Marcina P. - Zdaniem obrony i oskarżonego nie zostały dopełnione wszystkie warunki, które gwarantowałyby mu rzetelny proces sądowy . Chodzi przede wszystkim o kwestię uwzględnienia inicjatywy dowodowej oskarżonego, kwestię stosunku sądu do oskarżonego i kwestię sugerowania tego, jaki wyrok już zapadnie przed sądem I instancji.

- Wydaje się, że w tej chwili środek zapobiegawczy jest wobec Marcina P. stosowany, pozostaje w takiej proporcji do orzeczonej kary pozbawienia wolności, że nawet gdyby miałaby się ona utrzymać, to jest to zasadne, aby oskarżony opuścił areszt - mówił adwokat Michał Komorowski. - Przedłużenie środka zapobiegawczego w postaci aresztu nie służy również żadnym zabezpieczeniom czynności w postępowaniu. W sprawie pozostał do wydania już tylko wyrok II instancji.