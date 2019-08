Mozart na warsztat! – Mozartiana 2019

Jest to już 14 edycja festiwalu. Rozpocznie się on w Domu Uphagena, gdzie kwartety smyczkowe Wolfganga Amadeusza Mozarta zaprezentuje grupa VenEthos Ensemble. Z kolei drugiego dnia – zagra zespół Trombastic – kwartet puzonów menzurowych. A już we wtorek, wnętrza wypełnią dźwiękami pianistki z Dena Piano Duo Berlin.

Od środy, Festiwal przenosi się do zabytkowej dzielnicy Gdańska Oliwy. Podczas Koncertu Inauguracyjnego na głównej scenie na dziedzińcu Pałacu Opatów, wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego, solistą będzie waltornista Paweł Cal. Z kolei Mozarta w jazzowej formie przedstawi Leszek Kułakowski Jazz Orchestra.

Niezwykłe połączenie muzyki i dramatu

W czwartek na festiwalu będzie można zobaczyć połączenie dwóch dzieł - Cosi fan tutte Mozarta ze Ślubami Panieńskimi Fredry, w reżyserii Natalii Babińskiej. Na scenie pojawią się: sopranistka Anna Mikołajczyk-Niewidział w roli Fiordiligi, mezzosopranistka Elżbieta Wróblewska jako Dorabella, tenor Aleksander Kunach jako Ferrando, baryton Tomasz Rak jako Guglielmo oraz bas Tomasz Gierlach w roli Don Alfonsa i narratora. Towarzyszyć im będzie Polska Filharmonia Bałtycka pod dyrekcją Massimiliano Caldi. Zaraz po klasycznym koncercie, wybrane tematy Mozarta w opracowaniu klezmerskim przedstawi Bester Quartet.

W piątek na dziedzińcu Pałacu Opatów zabrzmi Tallińska Orkiestra Kameralna pod batutą Juhy Kangasa, a wieczorem, zapanują z kolei motywy kubańskie, za sprawą koncertu zespołu Klazz Brothers & Cuba Percussion, którzy przedstawią wyjątkową interpretację tematów Mozarta.



Wielki finał

W sobotę, podczas Koncertu Finałowego w Archikatedrze Oliwskiej zaśpiewają Talia Or – jerozolimski sopran, Ewa Marciniec, alt/mezzosopran, wszechstronna artystka i pedagog orazThomas Elvin – tenor o lirycznym głosie, a także Darren Jeffery – bas. Jego aktywność koncertowa z Angielską Operą Narodową obejmuje szereg ról w dziełach Mozarta, Wagnera i Brittena.

Solistom towarzyszyć będą Polski Chór Kameralny – organizator Festiwalu – oraz Akademie für Alte Musik, orkiestra grająca na instrumentach dawnych. Usłyszymy jeden z najbardziej znanych utworów Mozarta - Requiem d-moll KV626, uzupełnione chorałem gregoriańskim Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński (przygotowanie magister chori Michał Sławecki). Koncert poprowadzi Maestro Jan Łukaszewski.