Można już kupować mieszkania w budynkach na powstającym osiedlu Nowa Letnica Grupy Deweloperskiej ROBYG

Budowę osiedla Grupa Deweloperska Robyg rozpoczęła w 1 kwartale 2017 roku. Powstają tu nowoczesne budynki ze ścieżkami rekreacyjnymi i atrakcyjnymi wodnymi strefami relaksu. Osiedle znajduje się zaledwie kilkaset metrów do morza i plaży, w otoczeniu terenów zielonych. Kolejne atuty to piękny widok na Zatokę Gdańską, rozbudowana infrastruktura drogowa, bliskość parków i morza, oraz dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.