Mrozu. Koncert w B90 w Gdańsku 31.10.2019

Mrozu to producent muzyczny, kompozytor, który łączy blues, soul i rock’and’rolla. Jest zdobywcą wielu muzycznych nagród, szturmem podbił listy przebojów, a jego numery "Jak nie my to kto", czy „Nic do stracenia” zna cała Polska.

Trzeci album pt. "Rollercoaster" uzyskał status platynowej płyty. „ZEW”, który był nominowany do Fryderykow w kategorii alternatywa, pokrył się złotem i zyskał uznanie wśród fanów i krytyków muzycznych. Pod koniec lutego ukazał się singiel NAPAD, promujący najnowszy, piąty album AURA. Rok 2019 jest dla artysty wyjątkowy również przez wzgląd na okrągłą, dziesiątą rocznicę działalności na scenie.

Mrozu w Gdańsku

data: 31 października

godzina: 20:00

miejsce: B90